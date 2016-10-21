Konyaspor fırsat tepti
Avrupa Ligi H Grubu’nda Braga’yı konuk eden Konyaspor, öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrıldı. İlk puanını aldı ama ilk iki umutları azaldı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor sahasında Portekiz temsilcisi Braga ile 1-1 berabere kaldı. Maça Konyaspor etkili başladı. 9'uncu dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleci Matheus'u çalımlayan Milosevic'in yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
HASSAN EŞİTLEDİ
İkinci yarıda ise Braga beraberlik için yüklendi. 55'inci dakikada Goiano'nun soldan ortasında topa haraketlenen Hassan'ın altı pas üzerinde bekletmeden şutu ağlarla buluştu: 1-1. 89'uncu dakikada Meha'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Matheus güçlükle kornere çıkardı.
MİLOSEVİC TARİHE GEÇTİ...
Mücadelenin? 9. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in asistiyle takımını 1-0 öne geçiren Deni Milosevic, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü atarak, kulüp tarihine geçti. Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini arttırdı. Stada gelen futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.
İKİNCİ GOLÜ BULAMADIK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman Braga önünde iyi bir oyun çıkarmalarına rağmen bir puan aldıklarını söyledi. Kocaman şöyle konuştu: "Sahaya mutlaka kazanmak için çıktık. İç saha avantajını iyi kullanmak istiyorduk. Çok güzel bir golle öne geçtik ama ikinci golü bulamadık. İkinci yarıda yediğimiz golle maç berabere bitti" dedi. Kocaman, "Braga ile dış sahada oynayacağımız maç çok önemli" diye konuştu.
DAVUTOĞLU MAÇA GELDİ
Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu maçı, kuzey alt kale arkası tribününde taraftarların arasında izledi. Taraftarlar Davutoğlu'na büyük ilgi gösterirken, bazı futbolseverler hatıra fotoğrafı çektirdi. Konyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede, tribünlerinin tamamına yakını doldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, tüm oyuncuları maç öncesinde tribünlere çağırıp destek verdi. Heyecan çok büyüktü.
HASSAN EŞİTLEDİ
İkinci yarıda ise Braga beraberlik için yüklendi. 55'inci dakikada Goiano'nun soldan ortasında topa haraketlenen Hassan'ın altı pas üzerinde bekletmeden şutu ağlarla buluştu: 1-1. 89'uncu dakikada Meha'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Matheus güçlükle kornere çıkardı.
MİLOSEVİC TARİHE GEÇTİ...
Mücadelenin? 9. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in asistiyle takımını 1-0 öne geçiren Deni Milosevic, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü atarak, kulüp tarihine geçti. Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini arttırdı. Stada gelen futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.
İKİNCİ GOLÜ BULAMADIK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman Braga önünde iyi bir oyun çıkarmalarına rağmen bir puan aldıklarını söyledi. Kocaman şöyle konuştu: "Sahaya mutlaka kazanmak için çıktık. İç saha avantajını iyi kullanmak istiyorduk. Çok güzel bir golle öne geçtik ama ikinci golü bulamadık. İkinci yarıda yediğimiz golle maç berabere bitti" dedi. Kocaman, "Braga ile dış sahada oynayacağımız maç çok önemli" diye konuştu.
DAVUTOĞLU MAÇA GELDİ
Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu maçı, kuzey alt kale arkası tribününde taraftarların arasında izledi. Taraftarlar Davutoğlu'na büyük ilgi gösterirken, bazı futbolseverler hatıra fotoğrafı çektirdi. Konyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede, tribünlerinin tamamına yakını doldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, tüm oyuncuları maç öncesinde tribünlere çağırıp destek verdi. Heyecan çok büyüktü.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 58
Yorum
Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Toplam 18
Yorum
Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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