 Konyaspor fırsat tepti – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Konyaspor fırsat tepti

    Konyaspor fırsat tepti

    Avrupa Ligi H Grubu’nda ’yı konuk eden Konyaspor, öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrıldı. İlk puanını aldı ama ilk iki umutları azaldı.

    Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden Atiker Konyaspor sahasında Portekiz temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı. Maça Konyaspor etkili başladı. 9'uncu dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve kaleci Matheus'u çalımlayan Milosevic'in yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

    HASSAN EŞİTLEDİ
    İkinci yarıda ise Braga beraberlik için yüklendi. 55'inci dakikada Goiano'nun soldan ortasında topa haraketlenen Hassan'ın altı pas üzerinde bekletmeden şutu ağlarla buluştu: 1-1. 89'uncu dakikada Meha'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Matheus güçlükle kornere çıkardı.

    MİLOSEVİC TARİHE GEÇTİ...
    Mücadelenin? 9. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in asistiyle takımını 1-0 öne geçiren Deni Milosevic, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü atarak, kulüp tarihine geçti. Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini arttırdı. Stada gelen futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

    İKİNCİ GOLÜ BULAMADIK
    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman Braga önünde iyi bir oyun çıkarmalarına rağmen bir puan aldıklarını söyledi. Kocaman şöyle konuştu: "Sahaya mutlaka kazanmak için çıktık. İç saha avantajını iyi kullanmak istiyorduk. Çok güzel bir golle öne geçtik ama ikinci golü bulamadık. İkinci yarıda yediğimiz golle maç berabere bitti" dedi. Kocaman, "Braga ile dış sahada oynayacağımız maç çok önemli" diye konuştu.

    DAVUTOĞLU MAÇA GELDİ
    Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu maçı, kuzey alt kale arkası tribününde taraftarların arasında izledi. Taraftarlar Davutoğlu'na büyük ilgi gösterirken, bazı futbolseverler hatıra fotoğrafı çektirdi. Konyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede, tribünlerinin tamamına yakını doldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, tüm oyuncuları maç öncesinde tribünlere çağırıp destek verdi. Heyecan çok büyüktü.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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