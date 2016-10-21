Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı
UEFA Avrupa Ligi H Grubundaki 3'üncü hafta maçında dün akşam kendi sahasında Portekiz ekibi Braga ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, pazartesi akşamı saat 20.00'da sahasında oynayacağı Fenerbahçe müsabakısının hazırlıklarına başladı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:08
- Ulusoy’dan destek
Toplam 3
Yorum
........ SENİ İLERDE GS YIN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYORUZ SN ULUSOY.
- Penaltıya boğulduk
Toplam 25
Yorum
İbrahim Erkan Üç maçda türk takımları aleyhine 5 penaltı verildi bunların 3 ü penaltı değil bu normal mi sizce?Sadece Konyaspor maçında aleyhimize penaltı verilmedi o maçın hakemi de azeriydi zaten :-) :-)
- Yıllık gider 168 milyon euro
Toplam 4
Yorum
FATİH BU BORÇLARA FAİZ DE BİNDİMİ TMMDIR DAHA AVRUPA YÜZÜ GÖRÜLMEZ
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