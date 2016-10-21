 Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Atiker Konyaspor'da hazırlığı

    Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı

    Avrupa Ligi H Grubundaki 3'üncü hafta maçında dün akşam kendi sahasında Portekiz ekibi ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, pazartesi akşamı saat 20.00'da sahasında oynayacağı müsabakısının hazırlıklarına başladı.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman gözetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda maçında forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcularda koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antermanı pas ve gol çalışmasıyla tamamladı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 13:08
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