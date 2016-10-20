Konya ilk puanın aldı

Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndan oynanan mücadelede temsilcimiz karşılaşmanın 9. dakikasında Milosevic ile 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarıda rakibi karşısında etkili bir futbol oraya koyamayan Konyaspor 55'te Ahmet Hassan'ın vuruşunda kalesinde golü gördü. 90 dakika bu skorla tamamlanırken Konyaspor Avrupa kupalarında ilk puanını tek golle aldı.

Konyaspor 3. hafta sonunda H Grubu'nda bir puanla son sırada yer aldı. Braga ise puanını 2'ye yükseltti.



Milosevic tarihe geçti

Mücadelenin 9. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in asistiyle takımını 1-0 öne geçiren Deni Milosevic, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü atarak, kulüp tarihine geçti.



Shakhtar Donetsk zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Grubun bir diğer maçında Shakhtar Donetsk, Gent'i sahasında 5-0 yendi. Puanını 9'a çıkaran Ukrayna ekibi, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Gent ise 4 puanla 2. sırada kendine yer buldu.



Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Ligde oynadığı Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Uslu, Halil İbrahim Sönmez, Meha ile Rangelov'u Braga karşısında yedek soyunduran deneyimli çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Vukovic, Douglas, Hadziahmetovic, Milosevic ve Bajic ile ilk 11'de sahaya çıktı.

Konyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadelede, tribünlerinin tamamına yakını doldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, tüm oyuncuları maç öncesinde tribünlere çağırıp destek verdi. Braga taraftarına ayrılan bölüm ise boş kaldı.

Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 17'si yabancı basın olmak üzere toplam 140 medya çalışanı maça akredite oldu.



Peseiro'dan 3 değişiklik

Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro ise liglerinde Arouca ile 1-1 berabere kaldıkları maçın kadrosundan 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Peseiro, Arouca maçında ilk 11'de yer alan Jorge, Djavan ve Tiba'nın yerine Baiano, Velazquez ve Vukcevic'e 11'de yer verdi.



Davutoğlu maçı taraftarların arasında izledi

Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu maçı, kuzey alt kale arkası tribününde taraftarların arasında izledi. Taraftarlar Davutoğlu'na büyük ilgi gösterirken, bazı futbolseverler hatıra fotoğrafı çektirdi.



Maçta geniş güvenlik önlemi

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde önlemlerini arttırdı.

Stada gelen futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.