 "Buraya kazanmaya geldik" – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    "Buraya kazanmaya geldik"

    "Buraya kazanmaya geldik"

    Avrupa Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında yarın akşam Konyaspor ile karşılaşacak olan Portekiz'in takımında Teknik Direktör , ''Galibiyet bizi ilgilendiren tek şeydir. Buraya kazanmaya geldik'' dedi.

    Teknik Direkter , oyuncusu Ahmed Hassan Mahgoub ile maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Jose Peseiro, yarın oynanacak maçın önemli olduğunu ifade ederek, ''Yarın ya kazanacağız, ya da hiçbir zaman kazanamayacağız. Grup aşamasında kazanmamamız bir seçenek değil. Yarınki maç için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Galibiyet bizi ilgilendiren tek şeydir. Buraya kazanmaya geldik'' dedi.

    Basın mensuplarının forvetlerle ilgili sorusu üzerine Peseiro, forvet oyuncuların her zaman gol atan oyuncular olmadığını, diğer oyuncuların da gol atabileceğini söyledi. Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi'ne katılan yeni bir takım olduğu ve başarısız bir performans sergilediğinin sorulması üzerine Peseiro, hiçbir takımın hafife alınmayacağını belirterek, ''Bu futbolun bir ahlakıdır, hiçbir takımı hafife almamanız gerekiyor. Avrupa ligine ilk katılıyor, ama grup aşamasında takdir edilecek bir performans gösterdi.

    İstatistikler ne olursa olsun biz, yarınki maçta 90 dakika iyi bir performans sergileyeceğiz. Ayrıca burada bizi çok iyi ağırladıkları için de minnettarız'' diye konuştu. Ahmet Hassan Mahgoub ise maçı kazanmak için geldiklerini, kendisi de performansının yüzde 100'ünü göstermeye geldiğini, elinden gelen her şeyi ortaya koyacağını söyledi. Braga, basın toplantısının ardından maçın oynanacağı statta son hazırlık çalışmasını yaptı.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:32
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