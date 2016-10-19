 Braga kafilesi, Konya'ya geldi – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    kafilesi, Konya'ya geldi

    Braga kafilesi, Konya'ya geldi

    Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Portekiz temsilcisi , Konya'ya geldi.

    Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen kafilesini, Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak ve Konyaspor'un maçlarındaki protokol müdürü Gürkan Teoman karşıladı.

    Muhammed Ak, Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro'ya Hz. Mevlana'nın İngilizce Mesnevi'sini hediye etti. Kafile, daha sonra otobüsle şehirde konaklayacağı otele geçti.

    Braga, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Peseiro, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:47
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