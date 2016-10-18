 Rota F.Bahçe – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Rota F.Bahçe

    Rota F.Bahçe
    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Başakşehir çok iyi takım. Berabere kalmamızı normal buluyorum. F.Bahçe maçına ise çok iyi hazırlanmalıyız. Hedefimiz galibiyet" açıklamasını yaptı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
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