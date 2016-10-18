Konyaspor, Avrupa Ligi'ne konsantre
Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı SC Braga maçı hazırlıklarına başladı.
Ioan Hora ve Jagos Vukovic'in de takımla birlikte çalıştığı antrenmanın toplu olan bölümüne katılmayan Ömer Ali Şahiner ayrı olarak çalıştı.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 14:37
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 1
Yorum
beşiktaşlı Sn yönetici. O iki beşiktaşlı dediğin beşiktaşa beşiktaşlı olmayandan daha çok zarar veriyor. Yani orda onlar değilde iki gs li olsa senin için güzel olacak. Öyle mi?
- Manchester United maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
Kszim Basladi yine yillarin klasik aziz yildirim anteraman ziyaretleri
- Güneş kadroya bir tek onu almadı
Toplam 4
Yorum
sen gakkoş değilsin Elazığlı diye yazmış ama elazığlı olmadığı kesin. Tuttuğun renkteki takım olsa başka yazardın. Delikanlı ol.
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