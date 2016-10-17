Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor'un Portekiz temsilcisi Braga ile 20 Ekim Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı Azerbaycan Futbol Federasyonundan Aliyar Aghayev yönetecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Rza Mammadov ve Zeynal Zeynalov yacak. Mubariz Hashimov'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Orkhan Mammadov ve Rahim Hasanov olacak.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 142
Yorum
Realist Defolup gitmeye niyeti yok bunun hala, 20 senedir bu rezilliği izletiyor bize, bu çöapsız muhterise kongre operasyon yapıp gönderse kurtulsak
- Beşiktaş, İtalya yolcusu
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Başarılar dilerim.
- Beşiktaş, İtalya yolcusu
Toplam 3
Yorum
Mehmet . Deplasman Kartalı Sevindirecek hepimizi..
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