 Atiker Konyaspor'a Azeri hakem – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Atiker Konyaspor'a Azeri hakem

    Atiker Konyaspor'a Azeri hakem

    Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Atiker Konyaspor'un Portekiz temsilcisi ile 20 Ekim Perşembe günü oynayacağı karşılaşmayı Azerbaycan Federasyonundan Aliyar Aghayev yönetecek.

    Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Rza Mammadov ve Zeynal Zeynalov yacak. Mubariz Hashimov'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Orkhan Mammadov ve Rahim Hasanov olacak.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:01
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