"Kötü bir sonuç değil"

Ligin 7. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede M. Başakşehir, A. Konyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Aykut Kocaman müsabakayı değerlendirdi.Deneyimli çalıştırıcı, "Ligin önemli iki takımının maçıydı. Maçın sonunda beraber biten sonuçtan yola çıkarsak dalgalı seyrimiz de dikkate alınırsa buradan puan çıkarmak direnç katacak bize ve moral verecek. Bu nedenle kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum. İlk yarıda her şey belki ilave ekstra şutlar olabilirdi ancak her şey istediğimiz gibi gitti. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Birkaç hatanın dışında her şey istediğimiz gibiydi. İkinci yarının ilk dakikalarında saldırgan olacaklarını bekliyorduk. Aynen öyle oldu. Bizim için sıkıntılı olan bu sürenin tamamına yayılması oldu. Sahada gerekli organizasyonu sağlayamadık. Rakibi ceza sahamızdan uzak tutamadık. Oyunun kontrolünü ellerinde tuttular. Bu bir eleştiri. Özellikle ilk yarı yüzde yüze yakın diyebileceğim lehimize verilen kararlardan sonra karşılaştığı itiraz nedeniyle hakem de baskıya boyun eğdi. Bir faul sonrası tutarsız karar vermeye başladı. Ben Mehmet Uslu'nun eline çarpan topu gördüm o da penaltı. 1 puan bize direnç kattı" açıklamalarında bulundu.Avrupa değerlendirmesiTakımdaki eksik futbolcuların sorulması üzerine Aykut Kocaman, "Sadece bizim durumumuz değil bizden evvel Avrupa'da oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde şu an gruplarda oynayan takımlar için de geçerli yani tabi ki eksikler olacak. Eksikliğimizden ziyade fiziksel ve zihinsel olarak hırpalandık sorun bu. Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursa arkasından Kasımpaşa . Bunları yaşayarak oynamaya çalışan takımız, bizi zorlayan bu. Bu nedenle kadroyu biraz farklılaştırmaya çalışıyoruz. Birkaç oyuncuyu biraz elde tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.