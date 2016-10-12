Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyunculardan sadece Alban Meha katıldı. Salonda yapılan CORE ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başlayan antrenman sahadaki pas çalışmasıyla devam etti. Oyuncular topla oyun ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink, yönetimin kalbini fethediyor
Toplam 10
Yorum
Volkan Böyle Galatsarayımıza gönül vererek hizmet edecek adam uzun zaman sonra ilk defa çıktı. Sakın ola bu adamı gönderip Fatih terim veya bir başkasının muhabbeti yapılmasın.
- Gelirler iki katına çıktı
Toplam 1
Yorum
STS GELİRLER ARTTI TAKIM BATTI.BU NASIL İŞ ANLAMADIM.SPORTİF BAŞARI YOK..
- Abdullah Avcı: Gurur verici
Toplam 1
Yorum
KaRaKaRTaL6775 Bir Beşiktaşlı olarak tebrikler Abdullah AVCI... Tebrikler Başakşehir...
Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.