 Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı

    Konyaspor, Başakşehir hazırlıklarına başladı

    Atiker Konyaspor, Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyunculardan sadece Alban Meha katıldı. Salonda yapılan CORE ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başlayan antrenman sahadaki pas çalışmasıyla devam etti. Oyuncular topla oyun ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:28
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