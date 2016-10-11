 Konya'da hazırlıklar başladı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Konya'da hazırlıklar başladı

    Konya'da hazırlıklar başladı

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Konyaspor'da hazırlıklar başladı.

    Konyaspor iki günlük izin sonrasında Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyunculardan sadece Alban Meha katıldı. Salonda yapılan ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başlayan antrenman sahadaki pas çalışması ile devam etti. Oyuncular topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:11
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