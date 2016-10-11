Konya'da hazırlıklar başladı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Konyaspor'da hazırlıklar başladı.
Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyunculardan sadece Alban Meha katıldı. Salonda yapılan ısınma ve denge-ağırlık çalışması ile başlayan antrenman sahadaki pas çalışması ile devam etti. Oyuncular topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:11
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Yorum
Arkaan Milli takıma hizmet etmekten bahsederken banka kartından örnek vermek ilginç prim peşinde koşan topçulardan mı öğreniyorsunuz bu para aşkını? Ülkeye hizmet etmenin ve onun uğrunda sakatlanmanın tazminatı mı olur mu?
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adalet bakanlığı idam edelimmi saygı deger vatandaşım ?
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HAGI DUNYA KUPASINA KATILMADIKTAN SONRA HESABINI VERSE NE OLUR VERMESE NE OLUR? FEDERASYONUN GOREVI OLACAKLARI ON GORMEK.
Konya'da hazırlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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