 Hazırlık maçında Konya, Gençler'i tek golle geçti – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hazırlık maçında Konya, Gençler'i tek golle geçti

    Hazırlık maçında Konya, Gençler'i tek golle geçti

    Milli maçlar nedeniyle Toto Süper Lig'e verilen arada oynanan hazırlık karşılaşmasında Atiker Konyaspor, 'ni 1-0 mağlup etti.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmaya , Nihat Şahin, Owusu, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Orhan Şam, Mahmut Bilir, Kulusic, Milinkovic, Khalili, Rantie, Issah; Atiker Konyaspor ise Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Dougles, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mbamba, Emre Can Atila, Ali Dere, Abdülkerim Bardakçı, Halil İbrahim Sönmez ilk 11'iyle başladı.

    Atiker Konyaspor'un 33. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in golüyle 1-0 kazandığı maçta 'nden Owusu, Milinkovic ve Issah, Atiker Konyaspor'dan ise Volkan Fındıklı ile Ali Çamdalı sarı kart gördü.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:15
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