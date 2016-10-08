Hazırlık maçında Konya, Gençler'i tek golle geçti
Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada oynanan hazırlık karşılaşmasında Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Gençlerbirliği, Nihat Şahin, Owusu, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Orhan Şam, Mahmut Bilir, Kulusic, Milinkovic, Khalili, Rantie, Issah; Atiker Konyaspor ise Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Dougles, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mbamba, Emre Can Atila, Ali Dere, Abdülkerim Bardakçı, Halil İbrahim Sönmez ilk 11'iyle başladı.
Atiker Konyaspor'un 33. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in golüyle 1-0 kazandığı maçta Gençlerbirliği'nden Owusu, Milinkovic ve Issah, Atiker Konyaspor'dan ise Volkan Fındıklı ile Ali Çamdalı sarı kart gördü.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:15
- G.Saray maden buldu
Toplam 17
Yorum
emo nesi komik?
- İşte kadrodaki isimler
Toplam 2
Yorum
Hawk K. Harikasın Riekerink Bey ! Gençleri tek tek takıma kazandırıyor ve diğer altyapı oyuncularını da cesaretlendiriyor .
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 3
Yorum
GSLi1905 Valla şu barda buluşma geleneği cidden müthiş bir şeymiş. Nerde bizde öyle gelenekler?
Hazırlık maçında Konya, Gençler'i tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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