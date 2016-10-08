Hazırlık maçında Konya, Gençler'i tek golle geçti

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Gençlerbirliği, Nihat Şahin, Owusu, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Orhan Şam, Mahmut Bilir, Kulusic, Milinkovic, Khalili, Rantie, Issah; Atiker Konyaspor ise Kaya Tarakçı, Volkan Fındıklı, Dougles, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Mbamba, Emre Can Atila, Ali Dere, Abdülkerim Bardakçı, Halil İbrahim Sönmez ilk 11'iyle başladı.

Atiker Konyaspor'un 33. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in golüyle 1-0 kazandığı maçta Gençlerbirliği'nden Owusu, Milinkovic ve Issah, Atiker Konyaspor'dan ise Volkan Fındıklı ile Ali Çamdalı sarı kart gördü.