Atiker Konyaspor, 1981 olan kuruluş yıldönümünü, ilk kurulduğu yıl olan 22 Haziran 1922 olarak değiştirmek için olağanüstü kongreye gitti. Kulüp üyelerinin oylaması sonucu, yeşil beyazlı kulübün kuruluş tarihi 22 Haziran 1922 olarakz değiştirildi. Kongrede tek liste çıkartılırken başkanlığa seçilen Ahmet Şan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Olağanüstü Genel kurulumuzun amacı, kuruluş yılımızın orijinal haline tekrar dönüştürülmesiydi. Yüksek Danışma Kurulu'muzun aldığı tavsiye kararı ile genel kurulumuz yaptık ve Konyaspor'un kuruluş tarihi 22 Haziran 1922 olarak kabil edildi. Federasyon ayağında son tescilini de yaptıracağız."

"ANADOLU'DAN ŞAMPİYON ÇIKACAKSA O DA KONYA'DAN ÇIKSIN"

Ligin üst sıralarında kalmak istediklerini belirten Baştan Şan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa liglerinin de müdavimi olmak istiyoruz. Yönetimde biz olalım veya olmayalım 2022 yılı olan Konyaspor'un 100'üncü yılını hedef olarak koyduk. Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa o da Konya'dan çıksın diyoruz. Biz sadece bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Bu projenin futbolcusu, teknik direktörü, masörü, yönetimi ile komple bir proje olması lazım. Tabi mali yapısı da önemli bu projenin. Biz hedefi koyduk. Artık gerçekleştirmek tüm Konyaspor camiasına kaldı."

Atiker Konyaspor, bugün erkek giyim markası olan İmza ile de giyim sponsorluğu imzaladı.