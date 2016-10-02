Zor maçlar oynuyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-0 kazandıkları Adanaspor karşılaşması sonrası mutlu oldukları söyledi.
Her galibiyetin mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Kocaman, yüksek iradeli ve doğru oyun için oyuncularına teşekkür ve tebrik etti.
'ZOR DÖNEM'
Zor bir dönemde olduklarını belirten Kocaman şöyle dedi:
''Herkes için zor bir maçlar oynanıyor. Ama bizim gibi takımlar için görmediğimiz ve yaşamadığımız durumlarla karşı karşıyayız. Arka arkaya maç trafiği içerisindeyiz. Oynadığımız takımlar özellikle Avrupa'da son derece organize ve kuvvetli takımlar. Takımda bu maçların büyük bir tahribatı oluyor. Bu tahribatı yaşamadan öğrenemiyorsun. Bu bir şikayet değil. Bunları hem kulüp hem de takım olarak yaşayarak öğreneceğiz.''
'KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM'
Maçı kazandıkları için mutlu olduğunu da belirten Kocaman, ''Bugünkü oyun mental olarak daha hazır olduğumuz maçlardan birisiydi. Bu günlerin zorlu olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Daha az hasarla atlatmak istiyorsak içerideki oyunculara desteğin daha iyi olması gerekiyor. İlk yarıda özellikle yerleşimle alakalı ciddi hatalarımız vardı. Bu da Adanaspor üzerindeki baskımızı yeteri kadar sağlamadı. Sahanın merkezinde çok yalnız kaldık. Adanaspor kestikleri toplarla hızlı ataklar yaptılar. Oyun, her an gol yeme ihtimali içinde barındırıyordu. İkinci yarıda baskıyı artırdık. Bir hata golüyle öne geçtik ve bunu korumayı başardık. Kazandığımız için mutluyum.'' dedi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:02
- Bir uzaylı golü
Toplam 15
Yorum
BJK 1903 beyler bide birakin su muhabbeti yok abubakar gol atamiyor yok 6 mil.mal olmus bari biz BESIKTASLI bu oyuna düsmiyelim renklilerin istedigi bu zaten sonra kim atatrsa atsin arkadas BESIKTAS galib gelsin isterse fabri atisin bana ne BESIKTAS takim oyunu oynuyor bunu kiskanan cok bakin BJK 2 peki fener kacinci onlara 6 puan fark atmisik ama hala elestirilen takim BESIKTAS peki feneri elestirien varmi yok abubakar bence zaten bir baslasa gol atmaya siraliyacak gibi geliyor bu ara gomezde 5 hafta oldu golü yok arti gomez 2 kez nerdese kalenin agzinda goleri kacirdi beyler biraz sabir birakin ikinci yari zaten ligin tozunu attiracak BESIKTAS :)
- Arena'da gala günü
Toplam 2
Yorum
Aslan Güdüz maciydi, 50000 seyircimiz olmaliydi
- Cim Bom'un 100'ü güldü
Toplam 25
Yorum
Aslan Sabri yol gecen hanina döndürdü sag tarafimizi,ne torpilmis arkadas,Selcuk gol atana kadar kötüydü bu gol Selcuk'a Moral olur insallah
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