Zor maçlar oynuyoruz

Her galibiyetin mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Kocaman, yüksek iradeli ve doğru oyun için oyuncularına teşekkür ve tebrik etti.



'ZOR DÖNEM'

Zor bir dönemde olduklarını belirten Kocaman şöyle dedi:

''Herkes için zor bir maçlar oynanıyor. Ama bizim gibi takımlar için görmediğimiz ve yaşamadığımız durumlarla karşı karşıyayız. Arka arkaya maç trafiği içerisindeyiz. Oynadığımız takımlar özellikle Avrupa'da son derece organize ve kuvvetli takımlar. Takımda bu maçların büyük bir tahribatı oluyor. Bu tahribatı yaşamadan öğrenemiyorsun. Bu bir şikayet değil. Bunları hem kulüp hem de takım olarak yaşayarak öğreneceğiz.''



'KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM'

Maçı kazandıkları için mutlu olduğunu da belirten Kocaman, ''Bugünkü oyun mental olarak daha hazır olduğumuz maçlardan birisiydi. Bu günlerin zorlu olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Daha az hasarla atlatmak istiyorsak içerideki oyunculara desteğin daha iyi olması gerekiyor. İlk yarıda özellikle yerleşimle alakalı ciddi hatalarımız vardı. Bu da Adanaspor üzerindeki baskımızı yeteri kadar sağlamadı. Sahanın merkezinde çok yalnız kaldık. Adanaspor kestikleri toplarla hızlı ataklar yaptılar. Oyun, her an gol yeme ihtimali içinde barındırıyordu. İkinci yarıda baskıyı artırdık. Bir hata golüyle öne geçtik ve bunu korumayı başardık. Kazandığımız için mutluyum.'' dedi.