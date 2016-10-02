Konya evinde güldü

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçilen maçta Konyaspor 3 puanı 77'de Jagos Vukovic'le aldı. Bu sonuçla Konyaspor, 9 puanla haftayı 8. sırada tamamladı. Adanaspor ise 5 puanla 13. sırada kaldı.



MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Müsabakanın 1. dakikasında Mehmet Uslu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinin sol çaprazında topla buluşan Meha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Karacic'te kaldı.

6. dakikada Mehmet Uslu'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Meha'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Volkan Fındıklı'nın gönderdiği uzun pasla buluşan Rangelov, göğsüyle topu Ömer Ali Şahiner'e indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karacic'te kaldı.

36. dakikada Ramos'un pasıyla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Magaye'nin bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı son anda çeldi. Yeşil-beyazlı defans topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İlk yarı düdüğünün çalmasının ardından Atiker Konyasporlu Halil İbrahim Sönmez ve Magaye arasında gerginlik yaşandı. Hakem Barış Şimşek her iki oyuncuya da sarı kart verdi.



47. dakikada Mehmet Uslu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Halil İbrahim'in kafa vuruşunu kaleci Karacic son anda kornere çeldi.



54. dakikada Nejc Skubic'in pası ile ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.



62. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ronie, ceza sahası içerisine girer girmez sert şekilde vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.



64. dakikada ev sahibi takımdan Milosevic'in yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Bajic'in gelişine çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.



71. dakikada konuk takımdan Emre'nin çektiği şut savunmadan sekip ceza sahası içerisinde sol çaprazda bulunan Ronie'ye geldi. Ronei'nin çektiği şut kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.



78. dakikada Atiker Konyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pasın içerisinde topa yükselen kaleci Kuricic topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Vukovic meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0



90. dakikada Bajic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boşnak oyuncunun vuruşunda defans arkadan müdahale ederek topu son anda kornere çıkardı.