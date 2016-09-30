Atiker Konyaspor yine kaybetti
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Gent, ilk yarıda Saief ve Renato Neto’nun golleriyle Atiker Konyaspor’u eli boş gönderdi.
Gent ile Atiker Konyaspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda kozlarını paylaştı. Gent ilk yarıda bulduğu 2 golle temsilcimizi 2-0 mağlup etti. Konyaspor gruptaki ikinci maçında da mağlubiyet alarak grupta son sırada yer aldı. 17. dakikada sol kanattan yapılan ortada Kalifa Coulibaly kafa topuna yükseldi. Kaleci Serkan topu uzaklaştırdı ancak top Kenny Saief'in önünde kaldı. İsrailli futbolcu topu ağlara gönderdi: 1-0.
NETO KAFAYLA ATTI
33. dakikada Milicevic'in ortasında, Neto kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. 90 dakika bu sonuçla bitti ve Konya grupta ikinci haftayı da puansız kaparken karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşadı.
SIFIR PUANLA SONUNCU SIRADA...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Atiker Konyaspor, Gent'e konuk olurken, Belçika ekibi ilk yarıda bulduğu iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Konyaspor ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olmasının ardından, ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlup ayrıldı ve sıfır puanla grupta sonuncu sırada yer aldı. Gruptaki bir diğer karşılaşmada ise Shakhtar, Braga'yı 2-0 yendi ve 6 puanla grupta liderliğini sürdürdü.
İLK YARIDA KÖTÜYDÜK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman Gent karşısında ilk yarıda organize olamadıklarını ve hatalar yaptıklarını söyledi. Kocaman şöyle konuştu: "Rakibin ataklarını özellikle orta sahada kesemedik. Savunma hattımız ağır kaldı. Bunun sonucunda Gent skor üstünlüğünü ele geçirdi ve rahat oynadı." Deneyimli teknik adam ikinci yarıda daha etkili olduklarını ancak gol pozisyonlarında son vuruşu yapamadıklarını belirtti.
İSTEDİĞİMİZİ RAHAT ALDIK
Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, Atiker Konyaspor karşısında atak ve etkili bir oyun sergilediklerini açıklayarak, "İlk yarıda istediğimizi aldık ve oyunu kontrol altında tuttuk. Grupta ilk maçta berabere kaldığımız için mutlaka kazanmak istiyorduk. Oyuncularım mükemmel mücadele etti. Biraz daha dikkatli olsaydık farkı yükseltebilirdik. Taraftarımıza güzel bir gece yaşattığımız için mutluyum" diye konuştu.
NETO KAFAYLA ATTI
33. dakikada Milicevic'in ortasında, Neto kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. 90 dakika bu sonuçla bitti ve Konya grupta ikinci haftayı da puansız kaparken karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşadı.
SIFIR PUANLA SONUNCU SIRADA...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Atiker Konyaspor, Gent'e konuk olurken, Belçika ekibi ilk yarıda bulduğu iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Konyaspor ilk maçında Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup olmasının ardından, ikinci karşılaşmasında da sahadan mağlup ayrıldı ve sıfır puanla grupta sonuncu sırada yer aldı. Gruptaki bir diğer karşılaşmada ise Shakhtar, Braga'yı 2-0 yendi ve 6 puanla grupta liderliğini sürdürdü.
İLK YARIDA KÖTÜYDÜK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman Gent karşısında ilk yarıda organize olamadıklarını ve hatalar yaptıklarını söyledi. Kocaman şöyle konuştu: "Rakibin ataklarını özellikle orta sahada kesemedik. Savunma hattımız ağır kaldı. Bunun sonucunda Gent skor üstünlüğünü ele geçirdi ve rahat oynadı." Deneyimli teknik adam ikinci yarıda daha etkili olduklarını ancak gol pozisyonlarında son vuruşu yapamadıklarını belirtti.
İSTEDİĞİMİZİ RAHAT ALDIK
Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, Atiker Konyaspor karşısında atak ve etkili bir oyun sergilediklerini açıklayarak, "İlk yarıda istediğimizi aldık ve oyunu kontrol altında tuttuk. Grupta ilk maçta berabere kaldığımız için mutlaka kazanmak istiyorduk. Oyuncularım mükemmel mücadele etti. Biraz daha dikkatli olsaydık farkı yükseltebilirdik. Taraftarımıza güzel bir gece yaşattığımız için mutluyum" diye konuştu.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe zirveye yerleşti
Toplam 1
Yorum
ilkmektepli Dünyanın en çok bilmeyenleri ; FENER iki yıldır Molde ,Ajax ,Dinamo Moskova ,Braga , Monaco , Grasshoopers dan sonra şlimdi de Feyonord'u yendi.. Gözterin başka takım vbar mı ? Tabii Türkiye'de MHK sağoılsun.
- Van Persie kulübede
Toplam 2
Yorum
ilkmektepli Yapmak ve diye düşünüyorumdan başka söyleyecek kelamı olmayan malum kişiler feci şekilde kabak olmuş vaziyetteler.
- Zwayer Kartal'ı yaktı
Toplam 15
Yorum
buyuk1907 siz miyiz biz 8 tane veya 4 tane yiyelim.maç bitti fb 1 - feyenoord 0.demek ki her lafın altına girmeyeceksin.
Atiker Konyaspor yine kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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