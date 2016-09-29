 20.00 | Gent - Konyaspor – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    20.00 | Gent - Konyaspor

    20.00 | Gent - Konyaspor

    Konyaspor, Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Belçika'nın Gent takımıyla karşılaşıyor.

    Toto Süper Lig'e ve Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Konyaspor, Gent deplasmanında ilk galibiyetini almak istiyor. KAA Gent Stadı'nda oynanacak maçta Macaristan Federasyonundan Istvan Vad düdük çalıyor.

    Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilirken, grubun diğer takımlarından Gent, Portekiz'in takımıyla 1-1 berabere kaldı.

    Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 5 maçta 6 puan alan Konyaspor, puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gent ise ligde 8 maçta 15 puan toplayarak, puan cetvelinde 4. sırada kendine yer buldu.

    H Grubu'nun diğer maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da Portekiz takımı Braga'yı ağırlıyor.

    RANGELOV'UN CEZASI DEVAM EDİYOR
    Konya ekibinde Dimitar Rangelov, İsviçre ekibi Luzern'de forma giydiği dönemde 2012 yılında Belçika'nın Genk takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

    Rangelov, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında forma giyememişti.

    GENT: Rinne, Ndongala, Milisevic, Gershon, Nielsen, Asare, Van der Bruggen, Mitrovic, Saief, Coulibaly, Neto

    KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Skubic, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic


    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    20.00 | Gent - Konyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.