20.00 | Gent - Konyaspor
Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Belçika'nın Gent takımıyla karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'e ve UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Konyaspor, Gent deplasmanında ilk galibiyetini almak istiyor. KAA Gent Stadı'nda oynanacak maçta Macaristan Futbol Federasyonundan Istvan Vad düdük çalıyor.
Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında grubun favorisi olarak gösterilen Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilirken, grubun diğer takımlarından Gent, Portekiz'in Braga takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 5 maçta 6 puan alan Konyaspor, puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gent ise ligde 8 maçta 15 puan toplayarak, puan cetvelinde 4. sırada kendine yer buldu.
H Grubu'nun diğer maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Lviv Arena'da Portekiz takımı Braga'yı ağırlıyor.
RANGELOV'UN CEZASI DEVAM EDİYOR
Konya ekibinde Dimitar Rangelov, İsviçre ekibi Luzern'de forma giydiği dönemde 2012 yılında Belçika'nın Genk takımıyla yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.
Rangelov, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında forma giyememişti.
GENT: Rinne, Ndongala, Milisevic, Gershon, Nielsen, Asare, Van der Bruggen, Mitrovic, Saief, Coulibaly, Neto
KONYASPOR: Serkan, Douglas, Ali Turan, Vukovic, Jonsson, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Skubic, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
- 29 Eylül 2016, Perşembe
- Güncelleme: 20:04
- "Şike mücadelemiz sürüyor"
Toplam 3
Yorum
ali yılmaz 2010 2011 sezonunun şampiyonu TRABZONSPORDUR siz neyin peşindesiniz
- Eto'o'da flaş gelişme
Toplam 1
Yorum
Ferhat Zaten beliydi ne hikmetse GS karsi sahada hahahahah etoda kurtaramiyacak sizi arena FULL Takim bomba gibi
- "Şike mücadelemiz sürüyor"
Toplam 3
Yorum
FB 2011'den beri Trabzon cöktü gidiyor siz hala 2011 diyorsunuz. Trabzon'a yazik oluyor.
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