 Konyaspor kafilesi Belçika'ya ulaştı – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Konyaspor kafilesi Belçika'ya ulaştı

    Konyaspor kafilesi Belçika'ya ulaştı

    Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Gent ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Belçika'ya geldi.

    Özel uçakla Oostende Havaalanı'na gelen Atiker Konyaspor kafilesini, 'nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin karşıladı.

    Kafile, daha sonra otobüsle Gent şehrindeki konaklayacağı otele geçti.

    Atiker Konyaspor, maçın hazırlıklarını bu akşam KAA Gent Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:19
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