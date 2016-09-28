Konyaspor kafilesi Belçika'ya ulaştı
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Gent ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Belçika'ya geldi.
Özel uçakla Oostende Havaalanı'na gelen Atiker Konyaspor kafilesini, Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Metin Ergin karşıladı.
Kafile, daha sonra otobüsle Gent şehrindeki konaklayacağı otele geçti.
Atiker Konyaspor, maçın hazırlıklarını bu akşam KAA Gent Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:19
- "Kazanmak zorundayız"
Toplam 1
Yorum
HE HE OYNAYACAK..... OYNAYACAK DİYİNDE DAĞILSIN SAZANLAR..........
- Sıfır tolerans
Toplam 1
Yorum
TS60 Trabzonluda değilim , Laz da değilim. Torpilli İstanbul takımlarına karşı TS yi destekliyorum.
- Sakin ve sabırlı
Toplam 5
Yorum
taraftar SENİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN O KADAR HOCA VARKİ,,, BEŞİKTAŞ ın KIYMETİNİ BİL..TORPİLLİ ADAMLARINI OYNATMA YETER.....ADİL OL,, BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.
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