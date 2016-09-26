 Konya'da olağanüstü genel kurul ertelendi – Fotomaç – 26 Eylül 2016
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    26 Eylül 2016, Pazartesi
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    Konya'da olağanüstü genel kurul ertelendi

    Konya'da olağanüstü genel kurul ertelendi

    Konyaspor Kulübünün bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 3 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

    Konyaspor yönetimi tarafından, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurula yeterli katılım olmadı.

    Kulüp başkanı Ahmet Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu kulüplerinde genel kurul toplantılarının ilkinde genellikle çoğunluğun sağlanamadığını belirterek, "Ben sadece Konyaspor tarihinde bir tane hatırlıyorum. 2004'te olmuş ve çoğunluk sağlanmıştı. İnşallah kongreyi 3 Ekim Pazartesi günü yapacağız. Yönetim olarak devam ediyoruz. Sadece birkaç değişiklik ve takviyeler yapacağız. Genel kurulda ayrıca kulübün kuruluş tarihi de 1922 olarak değiştirilecek." diye konuştu.

    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:05
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