Atiker Konyaspor'a Macar hakem

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Atiker Konyaspor'un Belçika'nın Gent takımı ile 29 Eylül 2016 Perşembe günü oynayacağı H Grubu karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek.

Belçika'nın Ghent şehrindeki KAA Gent Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Vad'ın yardımcılıklarını Istvan Albert ve Peter Berettyan yapacak. Gabor Erös'ün dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Jozsef Erdos ile Sandor Szabo üstlenecek.