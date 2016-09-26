 Atiker Konyaspor'a Macar hakem – Fotomaç – 26 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Atiker Konyaspor'a Macar hakem

    Atiker Konyaspor'a Macar hakem

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Atiker Konyaspor'un Belçika'nın Gent takımı ile 29 Eylül 2016 Perşembe günü oynayacağı H Grubu karşılaşmasını Macaristan Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek.

    Belçika'nın Ghent şehrindeki KAA Gent Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Vad'ın yardımcılıklarını Istvan Albert ve Peter Berettyan yapacak. Gabor Erös'ün dördüncü hakem olacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise Jozsef Erdos ile Sandor Szabo üstlenecek.
    1. 26 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiker Konyaspor'a Macar hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle