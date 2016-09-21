Konyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları
Atiker Konyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugünde sürdürdü.
Bu sezon hem Süper Lig, hem de UEFA maçları oynayacak olan Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçına kilitlendi. Teknik Direktör Aykut Kocaman eşliğinde maçın hazırlıklarına başlayan yeşil beyazlı ekip, maçtan puan yada puanlarla dönmeyi hedefliyor.
Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan ısınma ve denge-ağırlık çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahada 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma yaparken, antrenman topla oyunla sona erdi.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aykut hoca Salih’i istedi
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞLI DURUŞU Daha düne kadar toplu şekilde başkanınıza saydırıyordunuz .şimdi kulu kölesi oldunuz iki gün sonra yine başlarsınız saydırmaya bjk lisiniz.
- Sen daha derbi görmedin
Toplam 5
Yorum
kabasakal Fenerliyim ve keşke maç berabere bitse ama Galatasaray'ın Bjk'yi çok rahat yenme gibi bir ritüeli var ..
- Tecrübe koruyacak
Toplam 8
Yorum
rehber gs 12 kişi oynuyor demek ki
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