 Konyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Konyaspor'da hazırlıkları

    Konyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları

    Atiker Konyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını bugünde sürdürdü.

    Bu sezon hem Süper Lig, hem de maçları oynayacak olan Atiker Konyaspor, maçına kilitlendi. Teknik Direktör Aykut Kocaman eşliğinde maçın hazırlıklarına başlayan yeşil beyazlı ekip, maçtan puan yada puanlarla dönmeyi hedefliyor.

    Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan ısınma ve denge-ağırlık çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahada 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma yaparken, antrenman topla oyunla sona erdi.

    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:07
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