Konyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları

Bu sezon hem Süper Lig, hem de UEFA maçları oynayacak olan Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçına kilitlendi. Teknik Direktör Aykut Kocaman eşliğinde maçın hazırlıklarına başlayan yeşil beyazlı ekip, maçtan puan yada puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan ısınma ve denge-ağırlık çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra sahada 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma yaparken, antrenman topla oyunla sona erdi.