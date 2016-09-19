 Konya son nefeste – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Konya son nefeste

    Konya son nefeste

    Başkent ekibi 17’de Serdar Gürler ile öne geçti. 88’de Uğur Çiftçi topu kendi ağlarına yolladı 1-1’lik skoru yakalayan Atiker Konyaspor evindeki 16 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

    Atiker Konyaspor, ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son bölümüne kadar 1-0 önde olan konuk ekip, 88. dakikada kendi kalesine attığı golle müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 17. dakikada G.Birliği atağında Selçuk Şahin'in kendi sahasından rakip defansın arkasına attığı topa Serdar Gürler hareketlendi. Sedar Gürler düzgün kontrolü ile kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı başkent ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

    UĞUR KENDİ KALESİNE ATTI
    Maçın ikinci yarısında ortada bir oyun varken konuk ekip 1-0 üstünlüğünü 87. dakikaya kadar getirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Atiker Konyaspor'da defanstan atılan uzun topta ceza sahası yayına yakın bölgede Dimitar Rangelov kafasıyla topu ceza sahası içine gönderdi. Gençlerbirliği'nde Uğur Çiftçi topa müdahale etmek isterken, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1'lik skorla 1'er puan paylaşıldı.

    KAZANABİLİRDİK
    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'nin güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Savunmalarını aşamadık. Ancak son bölümde maçı kazanabilirdik" dedi.

    3 PUAN KAÇTI
    Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Konya önünde dengeli ve diri oynadıklarını açıklayarak, "Üç puanı kaçıran bizdik. Son anda yaptığımız bir hata bizi üzdü" diye konuştu.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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