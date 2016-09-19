Konya son nefeste
Başkent ekibi 17’de Serdar Gürler ile öne geçti. 88’de Uğur Çiftçi topu kendi ağlarına yolladı 1-1’lik skoru yakalayan Atiker Konyaspor evindeki 16 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Atiker Konyaspor, ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son bölümüne kadar 1-0 önde olan konuk ekip, 88. dakikada kendi kalesine attığı golle müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 17. dakikada G.Birliği atağında Selçuk Şahin'in kendi sahasından rakip defansın arkasına attığı topa Serdar Gürler hareketlendi. Sedar Gürler düzgün kontrolü ile kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı başkent ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
UĞUR KENDİ KALESİNE ATTI
Maçın ikinci yarısında ortada bir oyun varken konuk ekip 1-0 üstünlüğünü 87. dakikaya kadar getirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Atiker Konyaspor'da defanstan atılan uzun topta ceza sahası yayına yakın bölgede Dimitar Rangelov kafasıyla topu ceza sahası içine gönderdi. Gençlerbirliği'nde Uğur Çiftçi topa müdahale etmek isterken, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1'lik skorla 1'er puan paylaşıldı.
KAZANABİLİRDİK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği'nin güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Savunmalarını aşamadık. Ancak son bölümde maçı kazanabilirdik" dedi.
3 PUAN KAÇTI
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Konya önünde dengeli ve diri oynadıklarını açıklayarak, "Üç puanı kaçıran bizdik. Son anda yaptığımız bir hata bizi üzdü" diye konuştu.
UĞUR KENDİ KALESİNE ATTI
Maçın ikinci yarısında ortada bir oyun varken konuk ekip 1-0 üstünlüğünü 87. dakikaya kadar getirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Atiker Konyaspor'da defanstan atılan uzun topta ceza sahası yayına yakın bölgede Dimitar Rangelov kafasıyla topu ceza sahası içine gönderdi. Gençlerbirliği'nde Uğur Çiftçi topa müdahale etmek isterken, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-1'lik skorla 1'er puan paylaşıldı.
KAZANABİLİRDİK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği'nin güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Savunmalarını aşamadık. Ancak son bölümde maçı kazanabilirdik" dedi.
3 PUAN KAÇTI
Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Konya önünde dengeli ve diri oynadıklarını açıklayarak, "Üç puanı kaçıran bizdik. Son anda yaptığımız bir hata bizi üzdü" diye konuştu.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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