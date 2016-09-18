Konyaspor son nefeste!

Süper lig'in ilk 3 haftasını 5 puanla kapatan iki ekibin mücadelesinde, evinde 16 maçtır yenilmeyen Konyaspor, son dakikalarda bulduğu gol ile serisini 17 maça taşıdı. Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son üç maçta galibiyet alamayan Ankara temsilcisi ise yine kazanamadı.

SERDAR İLE GENÇLER ÖNE GEÇTİ

17. dakikada Selçuk Şahin'in defansın arkasına gönderdiği topa Serdar Gürler çok iyi hareketlendi. Hızla ilerleyerek ceza alanına giren Serdar, bekletmeden sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu Serkan Kırıntılı'nın altından ağlarla buluşturdu.

GENÇLERBİRLİĞİ 2.GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Maçın 30. dakikasında Ahmet Oğuz'un ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta Jagos Vukovic'ten sekip kaleye yönelen topu Serkan Kırıntılı güçlükle çeldi. Ardından topa hareketlenen Vedat Muriqi'nin şutunda Atiker Konyaspor defansına çarpan top kornere çıktı.

UĞUR'DAN KENDİ KALESİNE GOL!

Bu dakikalardan sonra maçtaki üstünlüğünü daha da artıran Atiker Konyaspor, aradığı golü 88'de buldu. Defansın arkasına atılan uzun pasta Uğur Çiftçi'nin sektirdiği top kalesini terk eden Johannes Hopf'un yanından ağlarla buluştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada kaleyi cepheden gören yerden serbest vuruş kazanan Atiker Konyaspor'da topun başına geçen Meha, meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Hopf yatarak son anda meşin yuvarlağı çeldi.

17. dakikada Gençlerbirliği, Serdar Gürler'in golüyle öne geçti. Selçuk Şahin'in havadan pasıyla defansın arkasına sarkan ve ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

28. Skubic'in sağdan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Rangelov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle çeldi. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Muric'in şutunda, top önce kaleciye daha sonra da defansa çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



52. dakikada Ali Turan'ın havadan pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ali Çamdalı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

53. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ali Turan'dan seken topu önünde bulan Landel'in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.

75. dakikada Skubic'in sağdan ortasında arka direkteki Douglas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

78. dakikada Serdar Gürler'in ara pasına hareketlenen Stancu, ceza sahasına girdi. Bu futbolcudan önce topa müdahale eden ve yatarak meşin yuvarlağı kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, tehlikeyi önledi.

88. dakikada Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Defansın arkasına atılan uzun pasta Uğur Çiftçi'nin sektirdiği top, kalesini terk eden Hopf'un yanından ağlarla buluştu: 1-1

89. dakikada Douglas'ın soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.