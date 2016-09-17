 Serkan yıldızlaştı – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Serkan yıldızlaştı

    Serkan yıldızlaştı
    Atiker Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. UEFA'nın internet sitesinden açıklanan Avrupa haftanın oyuncusu adayları arasında yer alan Serkan Kırıntılı, yapılan oylamada yüzde 43 oy aldı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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