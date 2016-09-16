 Serkan Kırıntılı'ya büyük onur – Fotomaç – 16 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Serkan Kırıntılı'ya büyük onur

    Serkan Kırıntılı'ya büyük onur

    Atiker Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

    'nın resmi internet sitesinden açıklanan Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında yer alan Serkan Kırıntılı, yapılan oylamanın ardından oyların yüzde 43'ünü alarak zirveye çıktı.

    Feyenoordlu Karim El Ahmadi oyların yüzde 34'ünü elde ederek ikinci, Olympiakos'ta forma giyen Esteban Cambiasso ise oyların yüzde 8'ini alarak 3'üncü oldu.

    Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmişti.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serkan Kırıntılı'ya büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.