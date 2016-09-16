Serkan Kırıntılı'ya büyük onur
Atiker Konyaspor'un deneyimli kalecisi Serkan Kırıntılı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında yer alan Serkan Kırıntılı, yapılan oylamanın ardından oyların yüzde 43'ünü alarak zirveye çıktı.
Feyenoordlu Karim El Ahmadi oyların yüzde 34'ünü elde ederek ikinci, Olympiakos'ta forma giyen Esteban Cambiasso ise oyların yüzde 8'ini alarak 3'üncü oldu.
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmişti.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:54
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Serkan Kırıntılı'ya büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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