Umut Bulut'un mücadelesi büyük alkış aldı
Kayserispor'un Atiker Konyaspor karşılaşmasında oyunun başından sonuna kadar mücadele eden Umut Bulut, taraftarlardan büyük alkış aldı.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Umut Bulut topu Konya defansından kaparak müsait pozisyondaki Deniz Türüç'e verdi. Ali Turan'ı çalımlayan Deniz Türüç kaleci Serkan ile baş başa kaldı. Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Serkan'dan döndü. 64. dakikada ise orta sahada pres yapan Umut Bulut kaptığı topu Deniz Türüç'e verdi. Deniz Türüç müsait pozisyondaki Mendes'e ara pası attı. Topla ceza sahasına giren Mendes farkı ikiye çıkardı. 2-0
Umut Bulut'un orta sahada verdiği bu mücadele taraftarlardan büyük alkış aldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:52
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Yorum
devammış gs lı oyuncular fb li oyuncuya dokunsa faul çaldı sarı kart verdi, ama gs lı oyuncuları gözünün önünde yaka paça fırlatanlara devam dedi.
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Otur 0
Toplam 36
Yorum
kovun bunu belhandanın atağında fb li oyuncu topu eliyle kesti. kırmızı kart ve gs lehine penaltı vermesi gerekirken oyunu devam ettirdi.
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Seçim kararı alınmalı
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Yorum
yasar bu nasıl Divan Başkanı.?
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