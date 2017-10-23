 Umut Bulut'un mücadelesi büyük alkış aldı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Umut Bulut'un mücadelesi büyük alkış aldı

    Umut Bulut'un mücadelesi büyük alkış aldı

    Kayserispor'un Atiker Konyaspor karşılaşmasında oyunun başından sonuna kadar mücadele eden Umut Bulut, taraftarlardan büyük alkış aldı.

    Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Atiker Konyaspor maçında hem forvette, hem defansta büyük çaba sarf eden Umut Bumut, takım arkadaşlarının gol atmasında da büyük pay sahibi oldu.

    Karşılaşmanın 62. dakikasında Umut Bulut topu Konya defansından kaparak müsait pozisyondaki Deniz Türüç'e verdi. Ali Turan'ı çalımlayan Deniz Türüç kaleci Serkan ile baş başa kaldı. Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Serkan'dan döndü. 64. dakikada ise orta sahada pres yapan Umut Bulut kaptığı topu Deniz Türüç'e verdi. Deniz Türüç müsait pozisyondaki Mendes'e ara pası attı. Topla ceza sahasına giren Mendes farkı ikiye çıkardı. 2-0
    Umut Bulut'un orta sahada verdiği bu mücadele taraftarlardan büyük alkış aldı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:52
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