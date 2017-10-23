 Sumudica: Fantastik bir karşılaşma izledik – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Sumudica: Fantastik bir karşılaşma izledik

    Sumudica: Fantastik bir karşılaşma izledik
    KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, Atiker Konyaspor maçı sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Çok zor bir maç oynadık ve kazandık. Evimizde oynadığımız en zor rakiplerden biriydi. Fantastik bir maç izledik" dedi. Sumudica ayrıca, ligde Galatasaray'dan sonra en iyi defans yapan takım olduklarını da söyledi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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