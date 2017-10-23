 Kayserispor'da galibiyet ve doğum günü kutlaması – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Kayserispor'da galibiyet ve doğum günü kutlaması

    Kayserispor'da galibiyet ve doğum günü kutlaması

    Kayserispor'lu futbolcular 2-1 kazandıkları Atiker maçı sonrası soyunma odasında hem takım arkadaşları Oleksandr Kucher'in doğum günü hem de galibiyetin sevincini pastalı, su savaşlı, şarkılı türkülü eğlenceyle kutladı.

    Süper Lig'de 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle 17 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın ardından averajla Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor'la aynı puanda olan ve 4'üncü sıraya yerleşen Kayserisporlu futbolcular, maçının bitiş düdüğünün ardından sevinçlerini önce tribünlerdeki taraftarlarla, sonra da soyunma odasında birbirlerine sarılıp, zafer çığlıkları atıp, su savaşı yaparak kutladılar. Defansın önemli ismi Kana Bıyık'ın masanın üzerine çıkıp yaptığı dans ilgiyle izlenirken, soyunma odasına 35'inci yaşına basan Ukraynalı tecrübeli oyuncusu Oleksandr Kucher'e sürpriz doğum günü pastası getirildi. Kucher, arkadaşlarının doğum günü şarkısı eşliğinde pastadaki mumu söndürüp, tebrikleri kabul etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı oyuncuları ve teknik kadroyu Konyaspor galibiyeti için kutlayıp, ''İlk yarıda toplayacağımız puanlar, ikinci yarıdaki hedefimizi belirleyecek. İlk yarı için kafamızdan 25 puan ve üstü geçiyor'' diye konuştu. Öte yandan, Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasını biletli 23 binin üzerinde futbolsever izledi.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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