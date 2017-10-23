 Kayseri'den kaçış yok – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kayseri'den kaçış yok

    Kayseri'den kaçış yok

    Sarı-kırmızılı takım, evinde konuk ettiği Atiker Konya’yı Deniz Türüç (pen.) ve Mendes’in attığı gollerle yenerek puanını 17’ye yükseltti. Konya 6’ncı mağlubiyetini aldı

    SÜPER Lig'e tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yapan Kayserispor, sahasında Atiker Konyaspor'u da 2-1 yenerek 9 haftada 17 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı takım baştan sona baskılı oynadığı karşılaşmada sonuca penaltıdan Deniz Türüç ve Ryan Mendes'in golleri ile gitti. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın. 50. dakikasında Ali Turan ceza sahasında topu elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışını kullanan Deniz Türüç, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

    ÖMER ALİ'NİN GOLÜ YETMEDİ
    64'te Mendes farkı ikiye taşıdı. Ömer Ali Şahiner'in 90+1'deki golü Konyaspor'a puan için yetmedi. Kayserispor ligdeki 5. galibiyetini alırken, Atiker Konyaspor ise bu sezon 6. kez sahadan yenik ayrıldı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri'den kaçış yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.