Kayseri'den kaçış yok
Sarı-kırmızılı takım, evinde konuk ettiği Atiker Konya’yı Deniz Türüç (pen.) ve Mendes’in attığı gollerle yenerek puanını 17’ye yükseltti. Konya 6’ncı mağlubiyetini aldı
SÜPER Lig'e tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yapan Kayserispor, sahasında Atiker Konyaspor'u da 2-1 yenerek 9 haftada 17 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı takım baştan sona baskılı oynadığı karşılaşmada sonuca penaltıdan Deniz Türüç ve Ryan Mendes'in golleri ile gitti. İlk yarısı 0-0 berabere biten maçın. 50. dakikasında Ali Turan ceza sahasında topu elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışını kullanan Deniz Türüç, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.
ÖMER ALİ'NİN GOLÜ YETMEDİ
64'te Mendes farkı ikiye taşıdı. Ömer Ali Şahiner'in 90+1'deki golü Konyaspor'a puan için yetmedi. Kayserispor ligdeki 5. galibiyetini alırken, Atiker Konyaspor ise bu sezon 6. kez sahadan yenik ayrıldı.
ÖMER ALİ'NİN GOLÜ YETMEDİ
64'te Mendes farkı ikiye taşıdı. Ömer Ali Şahiner'in 90+1'deki golü Konyaspor'a puan için yetmedi. Kayserispor ligdeki 5. galibiyetini alırken, Atiker Konyaspor ise bu sezon 6. kez sahadan yenik ayrıldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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