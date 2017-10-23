Hızını alamadı hakemi öptü
Süper Lig'in 9. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Konyaspor maçının ikinci yarısında bulduğu 2 gol ile 3 puanı alan sarı-kırmızılı takımda Romen teknik direktör Marius Sumudica'nın hakemi öpmesi oldukça dikkat çekti.
Hakemi öptü Müsabakanın 64. dakikasında Ryan Mendes'in önüne aldığı topu sürdükten sonra Konyaspor kalesini Serkan Sıkıntılı'yı avlayıp takımının ikinci golünü atması, teknik direktör Marius Sumudica'yı adeta kendinden geçirdi. İki golle üstünlüğün sevinci ile önce takım oyuncularına sarılan ve Jean Armel Kana Biyik'i öpen Romen teknik direktör Marius Sumudica, hızını alamayarak hakem Ali Palabıyık'ın bu maçta yardımcılığını yapan Kıdemli Yardımcı Hakem Kemal Yılmaz'ı öptü.
Namağlup Sumudica Kayserispor ile çıktığı 9. Süper Lig maçında 5. galibiyetine imza atan Romen teknik direktör Marius Sumudica, Kadir Has Stadı'nda namağlup unvanını da korumanın keyfi içerisinde.
Sumudica'da kendinden geçti ve önce Kana Bıyık'ı sonra maçın yardımcı hakemi Hakem Kemal Yılmaz'ı öptü. Sumudica'nın bu hareketi herkesi şaşırttı.
Maç boyunca oldukça heyecanlı tavırları ile dikkat çeken Sumudica, müsabaka sonrasında da tribünleri dolaşarak takıma destek olan taraftarlar ile fotoğraf çektirdi ve teşekkür etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:35
-
Korkutan sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri delindi
Toplam 1
Yorum
mehmet çok geçmiş olsun rabbim acil şifalar versin
-
Sosa’ya sert uyarı
Toplam 7
Yorum
PALA61 GELMEK İSTEMİYORDU ZORLA ALIP YUSUFU YOK ETTİNİZ
-
Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor
Toplam 2
Yorum
rohagi hoca fantazi yapacaksan kolay maclarda yap. kazanan duzeni niye bozuyorsun? dortlu defans lines ve rodriges oynasaydi yenerdik.
Hızını alamadı hakemi öptü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.