 SGŞM'den 'güvenlik açıklaması' – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    SGŞM'den ' açıklaması'

    SGŞM'den '<a href="/index/guvenlik?id=da3200e1-8118-4be9-8341-505ec326601e" class="" rel="tag">güvenlik</a> açıklaması'

    Kayseri'de Emniyet Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, stadyum girişlerinde arama yapılırken taraftarların ayakkabılarının çıkarılmasıyla ilgili, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür aramaların yapıldığı belirtildi.

    Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ile diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mülki amirden alınan yazılı arama kararı doğrultusunda tüm stadyum ve spor alanlarına girişlerde seyircilerin üst ve eşya aramaları genel kolluk ve özel personeli tarafından yapılmaktadır. İlimiz ve diğer illerde daha önce oynanan müsabakalar öncesinde yapılan aramalar sırasında taraftarların yanlarına getirdikleri bozuk para, çakmak ve maytap gibi malzemeleri ayakkabılarının içinde sokmaya çalıştıkları tespit edilmiş, kontroller sırasında tespit edilemeyen malzemelerin tribünlerde kullanılması neticesinde hakem, oyuncu ve görevlilerin yaralandığı ve maç düzeninin bozulduğu tespit edilmiştir. Stadyum girişlerinde ayakkabı çıkarılmak suretiyle yapılan aramalar sadece ilimizde değil diğer illerde de yapılmaktadır. İstanbul'da oynanan Başakşehir-Trabzonspor maçları öncesinde de stadyuma gelen seyircilerin ayakkabıları ve eşyaları gerekçesiyle kontrol edilmiştir. Bu bağldamda stadyum ve spor alanlarında yapılan üst ve eşya aramaları müsabakaları izlemeye gelen seyircileri mağdur etmek amacıyla değil, aksine seyirci, hakem, futbolcu, teknik heyet ve görevli personellerin güvenliği amacıyla yapılmaktadır" denildi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:47
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