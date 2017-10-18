Medes antrenmanda şov yaptı
Kayserispor'un en dikkat çeken futbolcularından biri olan Ryan Mendes, antrenmanda adeta şov yaptı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... BAŞIN SAĞOLSUN METİN ABİ. VALİDEMİZİN TOPRAĞI BOL OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN.
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... FENERBAHÇE TARAFTARININ FAZLA TANIMADIĞI AMA TANIMASI GEREKTİĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR METİN DOĞAN. BÜTÜN ANNELER BİZİM DE ANNEMİZDİR.
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Asist denince Quaresma
Toplam 1
Yorum
bafralı birde sabri gibi gaza gelip şut çekmese on numara olacakta. hayır kaleyi tutmuyor çektiğin şut. :)
Medes antrenmanda şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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