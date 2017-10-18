 Medes antrenmanda şov yaptı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Medes antrenmanda şov yaptı

    Medes antrenmanda şov yaptı

    'un en dikkat çeken futbolcularından biri olan Ryan Mendes, antrenmanda adeta şov yaptı.

    'un Lille'den transfer ettiği 27 yaşındaki Ryan Mendes, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarında yaptığı hareketlerle dikkat çekti. 27 yaşındaki forvet oyuncu, yaptığı top kontrolü ve isabetli pasları ile görenleri kendisine hayran bıraktı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:40
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