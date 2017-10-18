 Kayserispor'dan taraftara destek çağrısı – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kayserispor'dan taraftara destek çağrısı

    Kayserispor'dan taraftara destek çağrısı

    Kayserisporlu futbolcular çektikleri video ile sarı-kırmızılı taraftarları, Atiker ile oynanacak olan maçta tribündeki yerleri almaları ve destek vermeleri için çağrıda bulundu.

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Atiker 'u ağırlayacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları devam ediyor. Kayserisporlu futbolcular Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde çekilen videoda, sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu. Futbolcular, Kayseri'de oynanacak olan önemli karşılaşmada taraftarların tribündeki yerini alarak destek vermeleri çağrısında bulundu.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:27
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