Kayserispor’da tek hedef Konyaspor’u yenmek

Kadir Has Tesisleri'nde Teknik Direktör Marius Şumudica gözetiminde yapılan antrenman öncesinde açıklama yapan takım kaptanı Umut Bulut, "Önümüze bakmamız lazım. Önemli bir Konya maçımız var. İçeride taraftarımızın desteğini alarak iyi mücadele ediyoruz. Yine aynı şekilde iyi mücadele edip taraftarımızın desteği ile Konya maçını alarak geçen haftaki mağlubiyeti unutmak ve tekrar yukarılardaki yerimizi korumak istiyoruz. Biraz telafi maçı olacak. Her maç zor gördüğünüz gibi, herkes herkesi yenebiliyor. Kimse kolay maç kazanamıyor. Her maça ayrı ayrı konsantre oluyoruz. Taraftarımızın desteği ile maçı kazanacağız. Takım arkadaşları, yönetim ve camia olarak taraftarımızın bize verdiği desteği ön planda tutuyoruz. Onların verdiği destek özellikle iç sahada bizi motive ediyor. Bu maçta da stadı doldurmalarını bekliyoruz. Zaten 17 bin taraftar ortalamasıyla oynuyoruz. Daha fazla gelirse daha mutlu oluruz ve mutlu göndermek isteriz" dedi. Tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ise "Çok zor bir maç olacak, hepimiz bunun bilincindeyiz. Ama Süper Lig'de her maç zor. Kazanmak için çıkacağız, inşallah 3 puan alırız. Ligde maçtan maça bakıyoruz. Önümüzde Konyaspor maçı var, onları mağlup edip önümüzdeki diğer maçlara bakacağız" diye konuştu. Şumudica'nın yaptığı kısa toplantı sonrasında sarı-kırmızılı takım düz koşu yaptı. Antrenman düz koşunun ardından yapılan kondisyon ve pas çalışmalarıyla sona erdi.