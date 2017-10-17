Kayserispor’da tek hedef Konyaspor’u yenmek
Kayserispor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Takım kaptanı Umut Bulut ve tecrübeli futbolcu Deniz Türüç, Konyaspor maçını kazanarak üst sıralardaki yeri korumaya çalışacaklarını söyledi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:15
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Fırtına yeni hocasını buldu!
Toplam 1
Yorum
xxX Rıza yıldız yönetemez. İyi hoca ama yıldızsız takımda
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 28
Yorum
BEŞİKTAŞ boş muhabbet bu ligin bu haftasında erken final diye bir şey olamaz buna inanan var ise futbol fakiridir ve bizim ligi bilmiyor demektir...
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O saldırganlar serbest bırakıldı!
Toplam 6
Yorum
xxX diyoruz da anlayan var mı ki?
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