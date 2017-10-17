Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı ekibin kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan takım kaptanı Umut Bulut, Atiker Konyaspor maçının kendileri açısından son derece önemli olduğunu, iç sahada taraftarlarının desteği ile bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Sahalarında iyi oyun ortaya koyduklarını belirten Umut, şunları kaydetti:

"İç sahada iyi oynuyoruz. Yine aynı şekilde iyi mücadele ederek, taraftarımızın da desteğiyle Konya maçını kazanıp, geçen haftaki mağlubiyeti unutmayı, tekrar yukarılardaki yerimizi korumayı istiyoruz. Bu haftaki Konya karşılaşması bizim için telafi maçı olacak. Ligde her maç zor, herkes herkesi bu ligde yenebiliyor. Ondan dolayı her maça ayrı ayrı konsantre oluyoruz."

Kayserispor'un Atiker Konyaspor maçıyla peş peşe zor maçlara çıkacağını aktaran Umut, "Takım olarak zorlu bir fikstüre gireceğiz ama biz maçlara tek tek bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç: "Kardemir Karabükspor maçı bizim için bir kazaydı"

Sarı-kırmızılı futbolcu Deniz Türüç ise ligde tüm maçların çok zor olduğunu, Atiker Konyaspor'un da güçlü rakipler arasında yer aldığını belirtti.

Kardemir Karabükspor mağlubiyetini bu maçta telafi edeceklerini vurgulayan Deniz Türüç, "Bu maça kazanmak için çıkacağız ve inşallah 3 puanı alırız. Takım için elimden geleni yapıyorum. 5 kez direğe çarpan topum var. Bir de penaltı kaçırdım, bu da bir şansızlık ama 3 asistim bulunuyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kardemir Karabükspor maçı bizim için bir kazaydı, o karşılaşmayı kazanmayı hak etmiştik." diye konuştu.

Öte yandan, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.