Kayserispor, Karabük'e gitti
Kayserispor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Karabükspor maçı için yaptığı antrenman sonrası öğle saatlerinde karayoluyla Karabük'e hareket etti.
Sarı kırmızılı kafilede sakatlığı geçmesine rağmen Varela, riske edilmemek için Karabük'e götürülmedi.
Kayserisporlu futbolcular teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Karpuzatan tesislerinde dar alanda üç ayrı takım halinde yarım saha maçı yaptı.
Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra taktik çalıştı. Sakatlığı geçmesine karşın antrenmanda yer alan Varela, Karabükspor kadrosuna alınmadı. Uzun süredir sakatlığı süren Asamoah Gyan'ın ise formda olduğu görüldü. Ukrayna milli takımından dönen Kucher ile, Yeşil Burun adaları milli takımından dönen Ryan Mendes'in yaptıkları uzun yolculuk ve yorgunluğu tam olarak atlamadıkları belirtildi. Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Karabükspor maçıyla yenilmezliğimizi sürdürmek istiyoruz. Rakibimizin gücünün farkındayız. İşimiz kolay değil ama puan veya puanlar alacak güçteyiz'' dedi.
Sarı kırmızılı kafile daha sonra kulüp otobüsüyle Ankara üzerinden Karabük'e hareket etti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:59
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
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Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
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Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
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şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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