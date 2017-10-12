 Kayseri ilk gözağrım – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kayseri ilk gözağrım

    Kayseri ilk gözağrım

    Araplar’ın cazip teklifini reddeden Rumen çalıştırıcı , “Bir hedef, ideal için geldim. Kayserispor benim ülkem dışında çalıştırdığım ilk gözağrım” dedi

    Kayserispor'un kendine has esprili tarzıyla dikkat çeken başarılı Rumen hocası Marius Sumudica, yakın zamanda bir körfez ülkesi takımından çok cazip teklif aldığını ancak kulak asmadığını bildirdi.

    Kayseri'de yerel bir kanalın spor programına katılan Rumen çalıştırıcı, "Hiç düşünmeden reddettim. Bunu Türkiye'yi, bu şehri, kulübü, takımımı ve başkanımızı ne kadar sevdim için dile getiriyorum. Kayserispor'a bir hedef bir ideal için geldim. Birilerinin dediği gibi futbol delisiyim. Kayserispor benim ülkem dışında çalıştırdığım ilk gözağrım" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri ilk gözağrım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.