Kayseri ilk gözağrım

Araplar’ın cazip teklifini reddeden Rumen çalıştırıcı Sumudica, “Bir hedef, ideal için geldim. Kayserispor benim ülkem dışında çalıştırdığım ilk gözağrım” dedi

Kayserispor'un kendine has esprili tarzıyla dikkat çeken başarılı Rumen hocası Marius Sumudica, yakın zamanda bir körfez ülkesi takımından çok cazip teklif aldığını ancak kulak asmadığını bildirdi.



Kayseri'de yerel bir kanalın spor programına katılan Rumen çalıştırıcı, "Hiç düşünmeden reddettim. Bunu Türkiye'yi, bu şehri, kulübü, takımımı ve başkanımızı ne kadar sevdim için dile getiriyorum. Kayserispor'a bir hedef bir ideal için geldim. Birilerinin dediği gibi futbol delisiyim. Kayserispor benim ülkem dışında çalıştırdığım ilk gözağrım" ifadelerini kullandı.