Sumudica: ''Hedefimiz ilk 8''
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, sarı kırmızılı ekibin hedefinin ilk 8 olduğunu söyledi.
Kendisinin futbol delisi olduğunu belirten Sumudica, yakın zamanda bir körfez ülkesi takımından çok cazip teklif aldığını ancak kulak asmadığını bildirdi.
Uydu yayını yapan TV Kayseri'nin ''Sahadakiler'' adlı spor programına katılan Marius Sumudica, Kayseri'yi ve Kayserispor'u çok sevdiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde bir Körfez ülkesi takımından maddi açıdan çok cazip bir teklif aldım. Hatta, Kayserispor'la olan sözleşmemdeki tazminatı kendilerinin ödeyip, yüklü bir miktarda teknik direktörlük teklifinde bulundular. Hiç düşünmeden reddettim. Bunu Türkiye'yi, bu şehri, kulübü, takımımı ve başkanımızı ne kadar sevdim için dile getiriyorum. Kayserispor'a bir hedef bir ideal için geldim. Birilerinin dediği gibi futbol delisiyim. Kayserispor benim ülkem dışında çalıştırdığım ilk gözağrım. Oyuncularımla birlikte bu sezon Süper ligde ilk 8 hedefini kendimize ölçü olarak koyduk. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız'' dedi.
Futbolda her sonucun olduğunu belirten Romen teknik direktör Sumudica, program sırasında sık sık Kayserispor Başkanı Erol Bedir'e övgüler yağdırdı. Marius Sumudica, ''Olur da üst üste 4-5 maç yenilirsek başkan Erol Bedir'in benim odama gelmesine gerek yok. Ben kendim durumu anlar ve giderim'' diye espri yaptı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:33
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Çağla Büyükakçay'ın hedefi ilk 100'e girmek
Toplam 1
Yorum
vay vay be hedefe bak :) ilk 10 deseydin bari gonşu :)
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Hakan Balta'dan gönderme
Toplam 4
Yorum
seda hakan baltaya uzanan eller beni bulur karsisinda yemin ediyomki affetmem,aslinda sabrininde dokunmazligi vardi hadi dedimki bidaa demem
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ADA'DA 'CENK' ÇIKTI
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) avrupa son 3 senedir izliyo zaten. gösterdiği gelişim kapasite teknik ile zaten gözdeydi bu sene A klas santrafor oldu helal olsun alın teri
Sumudica: ''Hedefimiz ilk 8'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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