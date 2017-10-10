 ROMANYA DERBİSİ OLACAK – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    ROMANYA DERBİSİ OLACAK

    ROMANYA DERBİSİ OLACAK
    KAYSERİSPOR'un kendine has esprili tarzıyla dikkat çeken başarılı Rumen hocası Marius , Karabük maçı öncesi ilginç tespitlerde bulundu. Sumudica, "Karabükspor'un 5 Rumen oyuncusu var. Kendilerini göstereceğine inanıyorum. Çünkü Rumen bir teknik adama karşı oynayacaklar. Daha hırslı ve rekabetçi bir hisle oynayacaklar. Benim için en zor maçlardan biri. Galatasaray maçından sonra ilk zorlu maç diyebilirim" diye konuştu.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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