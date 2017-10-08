 Kayserispor temkinli – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Kayserispor temkinli

    Kayserispor temkinli
    SEZONUN flaş takımı Kayseri'de teknik direktör Sumudica, temkinli konuştu. Taraftara seslenen Rumen hoca, "Belki 2-3 maç peş peşe kaybedebiliriz. Üstümüzde ciddi bir baskı var. Kazanıyoruz ama bizim ayaklarımızın yere basması lazım" dedi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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