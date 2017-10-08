Kayserispor temkinli

SEZONUN flaş takımı Kayseri'de teknik direktör Sumudica, temkinli konuştu. Taraftara seslenen Rumen hoca, "Belki 2-3 maç peş peşe kaybedebiliriz. Üstümüzde ciddi bir baskı var. Kazanıyoruz ama bizim ayaklarımızın yere basması lazım" dedi.