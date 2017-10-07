 PARAYI NASIL YOLLADIĞI ORTAYA ÇIKTI – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    PARAYI NASIL YOLLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

    PARAYI NASIL YOLLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Welliton transferinde bankanın kestiği 78.5 euro'luk havale ücretini oyuncudan nasıl tahsil ettiklerini anlattı. Bedir, "1.5 milyon euro havale yapılırken 78.5 Euro işlem ücreti olarak kesildi. Biz de bu parayı, kulübün ciddiyetini anlatmak ve biraz da espri olsun diye istedik. Oyuncu da bu parayı bir taksiciyle kulübe yolladı" dedi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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