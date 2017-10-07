 Cumhurbaşkanı’na Akhisar’dan davet – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Cumhurbaşkanı’na Akhisar’dan davet

    Cumhurbaşkanı’na Akhisar’dan davet
    Kulüpler Birliği'yle Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gençlik ve Spor Bakanı ile Spor Toto Teşkilatı başkanını kısa süre içinde açılması beklenen yeni stadın resmi açılışını yapması için davet ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın Akhisar'a gelerek açılışı yapması bekleniyor.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:59
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