ÖNCE 80 EURO

KAYSERİSPOR'DAN kontratını tek taraflı feshederek ayrılan Brezilyalı golcü Welliton, BAE'de Al Sharjah'a transfer olabilmek için 1.5 milyon euro ödemişti. Başkan Erol Bedir, transfere ilişkin ilginç bir gerçeği anlattı. Bedir, "Welliton 1.5 milyon euro'yu banka yoluyla gönderdi. Banka 80 euro kesmiş, 80 euro'yu da istedik, göndermeden belgelerini vermedik" diye ticaretteki kıvrak zekasıyla tanınan Kayseri'ye atıfta bulundu.