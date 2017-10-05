 ÖNCE 80 EURO – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ÖNCE 80 EURO

    ÖNCE 80 EURO
    KAYSERİSPOR'DAN kontratını tek taraflı feshederek ayrılan Brezilyalı golcü Welliton, BAE'de Al Sharjah'a transfer olabilmek için 1.5 milyon euro ödemişti. Başkan Erol Bedir, transfere ilişkin ilginç bir gerçeği anlattı. Bedir, "Welliton 1.5 milyon euro'yu banka yoluyla gönderdi. Banka 80 euro kesmiş, 80 euro'yu da istedik, göndermeden belgelerini vermedik" diye ticaretteki kıvrak zekasıyla tanınan Kayseri'ye atıfta bulundu.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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