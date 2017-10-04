SIRA KARABÜK’TE

Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan Kayserispor'un 7 maçta alınan 14 puanla 3. sıraya tırmanması camiaya coşku getirdi. Geçmişte taraftar azlığından yakınan sarı-kırmızılılarda iyi sonuçlar sonrası tribünlerin dolması da takıma ekstra doping oldu. Süper Lig'e verilen milli maç arasında nefes alacak bir zaman bulduklarını ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, takımın son maçlarda çok formda olduğunu, milli aranın faydalı olup olmayacağını önlerindeki Karabükspor karşılaşmasında göreceklerini söyledi.

BAŞKAN Bedir, "Lider G.Saray karşısında aldığımız ilk yenilgi sonrasında 14 puan topladık. Bu durumun yıl sonuna kadar böyle gideceğinin garantisi yok. Bir aile olarak, taraftarla bütünleşerek, aynı ciddiyetle idmanlarda çalışarak yola devam etmek lazım. Ayaklarımızın yere basması lazım. Karabük'te alacağımız puan veya puanlar aldığımız diğer puanları taçlandıracaktır" diye konuştu. Bedir ayrıca, ligde 3 maçtır forma giyemeyen Ganalı yıldız golcüleri Gyan ile Varela'nın da milli arada iyileşerek idmanlara başlayacağı müjdesini verdi.