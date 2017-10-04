SIRA KARABÜK’TE
İlk hafta lider G.Saray’a kaybettikten sonra yenilmeyen sarı-kırmızılılarda Başkan Erol Bedir “Karabük’te alacağımız puan veya puanlar aldığımız diğer puanları taçlandıracaktır” dedi
Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan Kayserispor'un 7 maçta alınan 14 puanla 3. sıraya tırmanması camiaya coşku getirdi. Geçmişte taraftar azlığından yakınan sarı-kırmızılılarda iyi sonuçlar sonrası tribünlerin dolması da takıma ekstra doping oldu. Süper Lig'e verilen milli maç arasında nefes alacak bir zaman bulduklarını ifade eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir, takımın son maçlarda çok formda olduğunu, milli aranın faydalı olup olmayacağını önlerindeki Karabükspor karşılaşmasında göreceklerini söyledi.
BAŞKAN Bedir, "Lider G.Saray karşısında aldığımız ilk yenilgi sonrasında 14 puan topladık. Bu durumun yıl sonuna kadar böyle gideceğinin garantisi yok. Bir aile olarak, taraftarla bütünleşerek, aynı ciddiyetle idmanlarda çalışarak yola devam etmek lazım. Ayaklarımızın yere basması lazım. Karabük'te alacağımız puan veya puanlar aldığımız diğer puanları taçlandıracaktır" diye konuştu. Bedir ayrıca, ligde 3 maçtır forma giyemeyen Ganalı yıldız golcüleri Gyan ile Varela'nın da milli arada iyileşerek idmanlara başlayacağı müjdesini verdi.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:46
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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