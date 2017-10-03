 KAYSERİSPOR'DAN ŞOV – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    KAYSERİSPOR'DAN ŞOV

    KAYSERİSPOR'DAN ŞOV
    GEÇEN sezon ligde son anda kalan Kayseri, Bursa zaferiyle 7 maçta, 1 kez yenildi ve 3. sıraya çıktı. 19 transfere 12.5 milyon Euro harcama yapan sarı-kırmızılıların bu başarısında, Rumen teknik adam faktörü ile Umut, Gyan, Sapunaru ve Kucher gibi 'kaptanlar takımı' yaratması etkili oldu.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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