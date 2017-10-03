KAYSERİSPOR'DAN ŞOV

GEÇEN sezon ligde son anda kalan Kayseri, Bursa zaferiyle 7 maçta, 1 kez yenildi ve 3. sıraya çıktı. 19 transfere 12.5 milyon Euro harcama yapan sarı-kırmızılıların bu başarısında, Rumen teknik adam faktörü ile Umut, Gyan, Sapunaru ve Kucher gibi 'kaptanlar takımı' yaratması etkili oldu.