 Akhİsar evinde kral – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Akhİsar evinde kral

    Akhİsar evinde kral
    F.BAHÇE galibiyetiyle lider G.Saray'la birlikte evinde 4'te 4 yapan iki takımdan biri olan Akhisar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde fark yarattı. Akigolar ayrıca 7 haftada 13 puanla 2013-14 ve 2014-15 sezonlarındaki başarılı grafiği de tekrarladı. Buruk yönetiminde geçen sezondan bu yana oynanan 9 iç saha maçında 8 galibiyet almayı başardılar.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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