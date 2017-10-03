Akhİsar evinde kral

F.BAHÇE galibiyetiyle lider G.Saray'la birlikte evinde 4'te 4 yapan iki takımdan biri olan Akhisar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde fark yarattı. Akigolar ayrıca 7 haftada 13 puanla 2013-14 ve 2014-15 sezonlarındaki başarılı grafiği de tekrarladı. Buruk yönetiminde geçen sezondan bu yana oynanan 9 iç saha maçında 8 galibiyet almayı başardılar.