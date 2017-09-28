‘SUMUDICA SÜPER LİG'E RENK KATTI"

Beşiktaş'la oynanan hazırlık maçı dahil 6 maçtır yenilmeyen Kayseri'de Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Sumudica'nın hem takıma katkısı hem de oyuncularla diyaloğuyla lige renk kattığını söyledi. Bedir, Rumen hoca sayesinde 5 oyuncunun milli takımlara davet edildiğini vurguladı.