 ‘SUMUDICA SÜPER LİG'E RENK KATTI" – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ‘SUMUDICA SÜPER LİG'E RENK KATTI"

    ‘SUMUDICA SÜPER LİG'E RENK KATTI"

    Beşiktaş'la oynanan hazırlık maçı dahil 6 maçtır yenilmeyen Kayseri'de Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Sumudica'nın hem takıma katkısı hem de oyuncularla diyaloğuyla lige renk kattığını söyledi. Bedir, Rumen hoca sayesinde 5 oyuncunun milli takımlara davet edildiğini vurguladı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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