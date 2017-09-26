KAYSERİSPOR RESMEN AÇIKLADI!

Kayserispor'un yaptığı açıklama şu şekilde:



"KAYSERİSPOR NE DİYORSA O"

Takip edenlerin bildiği üzere sözleşmesi devam eden oyuncumuz Welliton Soares Morais 09/08/2017 tarihinde alacaklarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve şehrimizden ayrılmıştı.



2017-2018 sezonunda da sözleşmesi devam edecek oyuncuya hiç borcumuz olmadığı halde;



Kendi cahilliğine ilaveten haklı-haksız, helal-haram, meşru-gayrimeşru kazanç sağlama yolunda hiçbir etik değer tanımayan menajer, avukat, komisyoncu, vs kişilerin oyununa gelmiş ve futbolcu olarak geleceğini karartmıştır.



Tek taraflı, haksız fesih yaptığı tarihte kendisine, menajerine ve avukatına bu işlemin haksız olduğunu anlatmamıza ve bunu kamuoyu ile paylaşmamıza rağmen futbolcuya yüklü bir bedel karşılığı, akıl veren!!! menajer ve avukatı kendi karlarına bakmış ve oyuncunun kulübümüzden kopmasını sağlamışlardır.



Kayserispor ile bağlarını koparan oyuncu Türkiye ve Yurt Dışı'ndan 8-10 kulüple görüşmüş; ancak ilk açıklamalarda deklare ettiğimiz "KAYSERİSPOR'UN HAKLI VE BÜYÜK KULÜP OLMA" engeline takılmıştır.



En son olarak daha önceden hiç gitmek istemediği Birleşik Arap emirlikleri'ne ait Sharjah Kulübü'ne kendi şartları ile değil, transfer olduğu kulübün şartları ile gitmek zorunda kalmıştır. Ancak, bu transfer de oyuncunun geri dönme talebini kabul etmeyen Kayserispor Kulübü'nün rızası alınarak yapılabilmiştir.



Adı geçen oyuncu ile Kayserispor Kulübü 2017-2018 sezonu başında yollarını ayırmak istemiş; ancak oyuncu 500.000 Euro bonservis bedeli getiremediği gibi; ilave para talebinde bulunduğu için bu ayrılık gerçekleştirilememiştir ve oyuncu mecburen kulüpte kalmıştır.



Kendi arzusu veya akıl verenlerin telkiniyle haksız fesih yaparak kulübümüzden ayrılan futbolcu; ya hiç futbol oynamama veya Kayserispor'la anlaşmak mecburiyetine kalınca; kulübümüzden anlaşma yoluyla ayrılma seçeneğini seçmiş ve bizden hiçbir bedel çıkmaksızın tüm vergi, stopaj, solidarity ödemeleri karşı tarafa ait olmak üzere Kulübümüz'e net 1.500.000 Euro ödenmesi kaydıyla bu transfere izin verilmiştir.



Böylece Kulübümüz ve Başkanımız Dr. Erol BEDİR'in hep savunduğu " BİZ NE DİYORSAK O" tezi gerçekleşmiş ve ilave olarak oyuncudan ciddi bir gelir elde edilmiştir.



Oyuncuyu gerçek hedefine ulaştırmayan, oyuncuya ilave hiçbir şey kazandırmayan menajer ve avukat oyunları ile cahil futbolcuları kandırılması esasına dayanan bu işlemin futbol dünyasına ders olmasını diliyoruz.



İşini iyi ve düzgün yapan menajer ve avukatları tenzih ederek, futbolcudan fazla sayıda ve fazla kazançlı, hiçbir kayıt altında olmayan, futbol dünyası simsarlarını da kamuoyuna havale ediyoruz.



Saygılarımızla