Kayseri’den hoca tepkisi
Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5. hafta sonunda yapılan 4 teknik direktör değişikliğine tepki gösterdi. "Bu kabul edilecek bir durum değil" diyen Rumen hoca, "Başkanların işine karışmak istemem. Ancak bu yaşananlar çok yanlış" dedi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Kayseri’den hoca tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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