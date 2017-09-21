 Kayseri’den hoca tepkisi – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Kayseri’den hoca tepkisi

    Kayseri’den hoca tepkisi
    Teknik Direktörü Marius , 5. hafta sonunda yapılan 4 teknik direktör değişikliğine tepki gösterdi. "Bu kabul edilecek bir durum değil" diyen Rumen hoca, "Başkanların işine karışmak istemem. Ancak bu yaşananlar çok yanlış" dedi.
    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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