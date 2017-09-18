‘Kayseri artık zor bir deplasman’
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkaran Kayserispor'da keyifler yerinde. Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, futbolcuların performansından mutlu olduklarını belirterek, "Eskiden Kayseri, seyirci baskısı olmadığı için tam bir deplasman değildi ama bu sezon farklı. Artık rakipler için takımıyla, taraftarıyla zor bir deplasman olacak" dedi.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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